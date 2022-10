Porque usámos máscaras ao longo dos tempos?

A utilização da máscara é uma das mais antigas práticas humanas, uma constante universal documentada desde há longo tempo. O registo arqueológico mostra que há representações de máscaras já em pinturas rupestres. Pensa-se que os humanos portariam a máscara para aceder a uma energia superior capaz de lhe trazer sucesso na atividade da caça. No entanto, as suas funções são múltiplas: convocação de poderes sobrenaturais, ritos de passagem, comunicação com os deuses e antepassados, rituais mágicos, ocultação e criação de outra identidade, atividade teatral, liberdade de expressão, comportamentos lúdicos. Cada máscara tem um determinado uso. A sua origem pode ditar essa funcionalidade, mas não só. É preciso estar atento às suas cambiantes. Vindas da Ásia, de África, das Américas, do antigo Egito ou da Europa determinaram o futuro de comunidades, clãs, tribos e sociedades, levando-as a separar o bem do mal, a vida e a morte, profano e sagrado, poder e contrapoder. Foram ainda o ponto de partida para criações artísticas várias, a começar pela tragédia e pela comédia, tendo marcado em absoluto alguns dos grandes nomes da modernidade nas primeiras décadas do século XX. Vejam-se trabalhos de Picasso, Braque, Matisse ou Derain.

No Mali, uma cabeça de crocodilo emerge no escuro numa noite de Sogobó, o teatro que revela os animais. Em Trás-os-Montes, o chocalheiro veste a máscara do diabo e faz o seu peditório porta a porta. No Brasil, os índios pedem aos deuses boas colheitas com enormes máscaras de palha. No Egito, Tutankhamon (1350 a.C.), o mais célebre faraó, portava a mais rica máscara funerária que o transportaria, perfeito, de boa saúde e confiante para a eternidade. Estas são algumas das práticas que chegaram documentadas até aos dias hoje. Todas elas são traços associados à transfiguração do homem, a algo que cobre o rosto, esconde o seu portador e lhe transforma a identidade.

