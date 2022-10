Entre ruínas. O romance político de Julián Fuks, em diálogo com Mia Couto

Numa entrevista a este jornal em outubro de 2017, a propósito da edição portuguesa de “A Resistência”, o romance que o impôs definitivamente no panorama da literatura lusófona contemporânea (arrebatou três dos prémios mais importantes: Saramago, Oceanos e Jabuti), Julián Fuks terminava a falar do projeto que viria depois. “Quero virar-me para aquilo a que tenho dado atenção quotidianamente mas que ainda não converti em literatura. A vivência atual do Brasil.” O novo livro nasce desse esforço, mas, como os anteriores, é simultaneamente um testemunho sobre a dificuldade extrema de fixar o real através de frases e ideias.

Em “Procura do Romance”, de 2011, Fuks apresentou-nos pela primeira vez o seu alter ego, Sebastián, um homem que regressa a Buenos Aires, a cidade onde passou parte da infância, com a missão de transformar a sua experiência do mundo em literatura. O livro conta uma “história que se recusa a ser história”; ou seja, é um exercício duro, quase teórico, em que a arte narrativa se confronta com os seus limites (múltiplos “entraves, impedimentos, embaraços”), talvez mesmo com a sua impossibilidade. Denso e quimérico, o romance que sobra da procura torna-se um paradoxal hino ao poder da ficção.

