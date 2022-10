A história dos Miami Five contada por Olivier Assayas. “O cinema nunca tinha tocado nisso”

Quando o piloto cubano René González pegou num pequeno avião de treinos e fugiu para os Estados Unidos em 1990, apresentando-se em Miami como um dissidente do regime de Fidel Castro, toda a gente que o conhecia em Havana — incluindo Olga, a mulher — ficou estupefacta. A própria polícia visitou o seu círculo social, a começar por Olga, colhendo informações que não havia e solicitando que contassem tudo o que soubessem ou viessem a saber.

Mas, na realidade, René (Edgar Ramírez) não fugira, era um agente treinado pelos Serviços Secretos para infiltrar os núcleos anticastristas em Miami e travar a sua ação, nomeadamente os atentados bombistas que estavam a pôr em causa a indústria do turismo que o regime criara, após o colapso da União Soviética, e que era vital para a sobrevivência do país, sujeito ainda a um bravio embargo americano. Outros agentes foram sendo plantados, criando uma rede que operou vários anos. Olga, que tentou repetidamente conseguir autorização para sair de Cuba para se juntar ao marido, só sete anos volvidos sobre a suposta deserção de René, quando estava à beira de partir, foi informada da verdade. A rede seria desmantelada pelo FBI, em 1998, sob acusação de espionagem que fez condenar os seus membros a pesadas penas.

