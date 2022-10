O Festival de Almada está diferente. Mas está aí

Dias antes desta apresentação à imprensa do 37º Festival de Almada, Rodrigo Francisco, diretor artístico do Festival, tinha escrito que talvez esta edição ficasse na memória — seja ela qual for — por se ter, simplesmente, realizado. A apresentação do Festival, no passado dia 19 de junho, decorreu ao ar livre, com as pessoas sentadas espaçadamente, todas elas usando máscaras. Entre cada utilização do microfone alguém o desinfetava para o utilizador seguinte. Ninguém sabe o que vai acontecer ao vírus que nos atacou, à epidemia que assombrou o mundo e que deixou toda a gente numa situação quase inédita; todos podem infetar alguém ou ser infetados, tudo o que se pode fazer para evitar isso é estar longe uns dos outros, usar máscaras para que o aerossol respiratório não contamine ninguém, lavar as mãos a toda a hora; nenhuma tecnologia nisto; nada.

Por isso, e depois de as autoridades sanitárias terem permitido a reabertura dos teatros a partir de 1 de junho, as regras de prevenção continuam a ter de ser respeitadas. Não há espetáculos ao ar livre, era demasiado difícil articular protocolos de profilaxia e bancadas a céu aberto; há muito menos espectadores por sessão; há menos espetáculos; há mais sessões, para compensar os ‘menos’ anteriores; o público terá de utilizar máscaras. E há a questão do dinheiro.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.