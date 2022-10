Angela Davis tem razão há muito tempo. É justo que voltemos a lê-la

A violência policial sobre os negros norte-americanos não começou hoje, nem sequer durante a presidência de Barack Obama, embora às vezes fique a impressão de que esses casos se intensificaram entre 2009 e 2017. A confirmar-se, não será nada de novo na história dos EUA, pois a resistência violenta aos avanços da população negra tem sido frequente na história do país, como mostra o aparecimento do Ku Klux Klan — fundado na sequência de guerra civil americana, que terminou com a derrota ao sul e o fim da escravatura — bem como massacres subsequentes, entre eles o de Tulsa, em 1921, que matou centenas de pessoas e atingiu uma secção relativamente próspera da população negra. Esse massacre e a cidade foram agora recordados por causa do comício de Donald Trump, cuja escolha de local e data poderão ter sido uma forma sub-reptícia (ou nem tanto) de apelar aos supremacistas brancos, um bloco essencial de apoio para o Presidente, cuja campanha já em ocasiões anteriores fez coisas parecidas.

