“Matthias e Maxime”, os dois fantasmas do novo filme de Xavier Dolan

Corria o ano de 2009 quando o Festival de Cannes decidiu atribuir três prémios à longa de estreia de um muito jovem realizador quebequense. O seu nome era Xavier Dolan, e o filme em causa (“Como Matei a Minha Mãe”) foi de pronto incensado por uma boa parte da crítica francesa e em especial pelos “Cahiers du Cinéma” — que não se cansaram de alertar os leitores para as façanhas do menino-prodígio. Foi em vão que passámos a década seguinte a tentar encontrar na obra de Dolan os traços da sua genialidade.

O que encontrámos foi a oportunidade de confirmar aquilo de que já suspeitávamos. Dolan era um cineasta artificialmente criado em laboratório pelo hype mediático, cujos trabalhos contrastavam de um modo gritante com o discurso que sobre eles se produzia. De facto, a cada novo filme, foi-se tornando cada vez mais óbvio que o sex appeal do seu cinema assentava na maneira vistosa como maquilhava o corriqueiro. Assim que o verniz começou a estalar, começou a aparecer também o que ele recobria: um autor que nada tem de particularmente original ou estimulante a dizer sobre os temas que o perseguem — o dos conflitos familiares, o da descoberta da identidade sexual...

