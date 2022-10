Dar música à natureza. Gran Teatre del Liceu reabriu com ópera para 2.292 plantas (que bateram palmas)

A pandemia deixou o sector da cultura em estado vegetativo, mas, depois de levantado este domingo o estado de emergência em Espanha, o Gran Teatre del Liceu reabriu para um concerto com lotação esgotada.

“Bem-vindos ao Gran Teatre del Liceu. Por respeito ao público e aos artistas, pedimos que desliguem os telemóveis e que não tirem fotografias durante o espetáculo. Pedimos também que evitem ruídos que possam interferir com o desfrute da ópera”. Foi esta a mensagem sonora que se fez ouvir em catalão, castelhano e inglês.

Silêncio e respeito absolutos. Nenhuma pessoa se sentou na sala de espetáculos de Barcelona, as palmas foram escutadas sob a forma do restolhar das folhas e respirou-se ar puro com uma enchente de público num concerto para 2.292 plantas, sentadas em cada uma das cadeiras.

Foi perante uma plateia verde que, esta segunda-feira, o quarteto de cordas UceLi subiu ao palco para interpretar a obra “Crisantemi”, do compositor italiano Giacomo Puccini.

“Numa época em que parte significativa da humanidade se trancava em espaços fechados e era obrigada a abandonar o movimento, a natureza avançou para ocupar os espaços que cedemos”, explicou Eugenio Ampudia, mentor desta instalação artística.

“Podemos ampliar a nossa empatia e aplicá-la a outras espécies? Vamos começar por usar a arte e a música, convidando a natureza para uma grande sala de concertos”, acrescentou o criador.

O inusitado momento musical, intitulado “Concierto para el Bioceno”, foi transmitido ao vivo através do YouTube para os seres humanos.

As plantas foram entregues, após o espetáculo, a profissionais de saúde do Hospital Clínic de Barcelona, acompanhadas por um certificado de agradecimento assinado por Eugenio Ampudia.