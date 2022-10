A pintura como presença. Rui Filipe no Museu do Neo-Realismo

A afirmação é de Rui Filipe (1928-97): “Não tem sido minha intenção o trabalhar para ser novo, ser moderno, ser diferente.” E contém uma atitude, um programa de vida e, por certo, a justificação de um relativo esquecimento.

Esta antologia é documental e artística e permite a partir do seu Moçambique natal seguir o percurso europeu do artista. A parte documental tem ainda a vantagem de conter inúmeros álbuns fotográficos, preciosos para a iconografia do pintor.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.