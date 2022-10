Quando Amália cantou Camões, a polémica estalou

O centenário de Amália, que decorre este ano e vai ser assinalado mesmo nas circunstâncias atuais da covid-19, pouco favoráveis para reminiscências eruditas, traz à memória evocações que preencheram momentos singulares de uma vida intensamente vivida.

Sendo Amália uma mulher que queria ser do povo, que se rodeou de poe­tas, de escritores, de músicos e de artistas plásticos, que sempre acolheu, na sua casa, com afetuosa hospitalidade, também ficou associada a uma das polémicas do século XX, em torno de Camões. A outra polémica foi suscitada por Aquilino Ribeiro. São duas polémicas muito diferentes, mas ambas visaram retirar Camões do pedestal olímpico em que o situa­ram. Amália e Aquilino procuraram trazer o poeta e a sua obra para junto de nós, como se fosse um dos nossos contemporâneos.

