O português que recria as cores perdidas do passado

Nas prateleiras da oficina de Pedro da Costa Felgueiras no bairro de Hoxton, em Londres, os frascos de vidro antigo estão cheios de substâncias misteriosas e cores vibrantes. Têm rótulos antiquados, com nomes impronunciáveis. Uma fila de almofarizes e pilões de todos os tamanhos está alinhada no parapeito da janela. As prateleiras também guardam latas de tinta, óleos e pequenas ferramentas. Há trinchas, pincéis e brochas arrumadas de forma meticulosa — na verdade, dezenas de pincéis, com pelo de animais inesperados como marta, esquilo ou boi (Pedro também gosta de usar um pincel com pelo da cauda de um rato japonês) e, melhor ainda, um pincel oriental feito com o cabelo de mergulhadores de pérolas.

O ateliê do artista português ocupa uma antiga garagem de um prédio de habitação social que foi convertida, no final do século passado, em 40 pequenos estúdios arrendados a artesãos londrinos (Pedro tem dois estúdios). Neste espaço, ele dedica-se há anos ao trabalho de envernizamento a laca e à recriação de cores e tintas históricas. Uma tarefa lenta e laboriosa que envolve matérias-primas obscuras, quase sempre de origem natural, e técnicas tradicionais com séculos de história. “Eu costumo dizer que tenho um pé no passado e outro no presente. Nasci talvez uns cem anos depois do meu tempo”, diz ele. A oficina tem um cheiro incaracterístico, talvez uma mistura de óleo de linhaça, cortiça portuguesa e solventes. “Adoro as técnicas antigas porque elas requerem uma forma diferente de pensar, um retorno ao que é básico e essencial e sempre com um enorme respeito pelo meio ambiente”, diz Pedro da Costa Felgueiras, com a sua voz suave e delicada, a conversa interrompida aqui e ali por um trago na taça de chá português ou um carinho atirado a “Rita” — a cadela Braco Alemão de pelo curto, de dois anos, que se mantém quieta, deitada debaixo de uma prateleira.

