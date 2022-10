Não despertaremos num novo mundo. Será o mesmo, em ligeiramente pior. Por Michel Houellebecq

Respostas a alguns amigos

Há que reconhecê-lo: a maior parte da correspondência por correio eletrónico trocada nas últimas semanas tinha como primeiro objetivo verificar que o interlocutor não estava morto, nem prestes a tal. Mas, feita essa verificação, tentava-se mesmo assim dizer coisas interessantes, o que não era fácil, porque esta epidemia conseguia a proeza de ser ao mesmo tempo angustiante e entediante. Um vírus banal, aparentado de maneira pouco prestigiosa a obscuros vírus gripais, que sobrevive em condições mal conhecidas, com características difusas, numas vezes benignas noutras mortais, que nem sequer era sexualmente transmissível: em suma, um vírus sem qualidades. Mesmo que esta epidemia causasse alguns milhares de mortos todos os dias no mundo, nem por isso ela deixaria de produzir a curiosa impressão de ser um não-acontecimento. Aliás, os meus estimáveis confrades (alguns, apesar de tudo, são estimáveis) não falaram muito disso, preferiram abordar a questão do confinamento; e eu gostaria de deixar aqui o meu contributo para algumas das suas observações.

