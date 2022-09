Divergências no Movimento SOS Arte PT dão origem a Plataforma P´la Arte

Divergências na direção do Movimento SOS Arte PT, formado no início da crise provocada pela pandemia covid-19, deram origem à criação da Plataforma P'la Arte, revelou esta segunda-feira fonte do novo grupo que representa artistas visuais. Contactado pela agência Lusa, o jurista Carlos Moura-Carvalho, um dos fundadores do movimento, confirmou a existência de uma cisão, que levou à saída de vários membros do núcleo de gestão do movimento.

"Saímos porque queríamos estar menos ativos nas redes sociais, e criar um trabalho para mais longo prazo, e não tão ligado a uma situação de emergência, mas avançando já com algumas propostas", explicou o gestor cultural, antigo diretor-geral das Artes e ex-administrador da antiga Tobis Portuguesa.

Ao criar a Plataforma P'la Arte, o grupo que saiu quis "distanciar-se da denominação SOS, e criar parcerias com entidades portuguesas e estrangeiras para organizar debates e proporcionar espaços aos artistas que ficaram sem ateliers para trabalhar", justificou.

Do núcleo inicial de gestão do Movimento SOS Arte PT, com 13 pessoas, cujo projeto obteve 400 assinaturas de artistas, curadores, gestores culturais, designers, saíram também os artistas Ana Fonseca e Valentim Quaresma, entre outros, segundo Carlos Moura-Carvalho.

"Divergências sobre o papel do SOS Arte num futuro próximo conduziram à separação. Muitos propósitos que levaram à sua criação permanecem intactos e até, nalguns casos, ainda mais necessários", comentou, sobre a "natureza crítica da situação" de muitos artistas, relacionada com a "precariedade contratual, deficiente proteção social, ausência de representação, vulnerabilidade, dispersão, pouca força reivindicativa e desatenção pública".

Para o ex-diretor-geral das Artes, sem esquecer o atual contexto extremo, "é preciso uma nova agenda para o papel da arte em Portugal e das políticas públicas, com a alteração, ampliação e diversificação dos modelos de financiamento para as artes e a cultura".

A plataforma também defende uma nova Lei do Mecenato Cultural, "de forma a dinamizar a sustentabilidade dos investimentos em arte, a médio prazo". Os promotores deste novo grupo de defesa dos artistas das artes visuais consideram que também é necessário uma mudança e reinvenção para "um novo tempo", em que a fruição e a apresentação da arte 'online' se tornaram uma realidade.

Uma das iniciativas que estavam a ser desenvolvidas era a criação de parcerias com entidades públicas e privadas para a cedência de espaços para artistas que perderam os seus ateliers. Nesse sentido, a Plataforma P'la Arte assinou um protocolo com a VIC Properties para cedência gratuita de espaços na zona do Braço de Prata, em Lisboa, para seis artistas instalarem os seus ateliers durante um ano.

"Para já conseguimos estes, e poderão ser mais, porque estamos também a fazer contactos com as câmaras municipais do Porto e de Lisboa, que mostraram interesse", disse Carlos Moura-Carvalho.

Questionado pela Lusa sobre a forma como os espaços foram distribuídos aos artistas, o responsável da plataforma disse que "foi uma primeira resposta aos 20 pedidos de artistas de Lisboa, conhecidos através de uma inquérito lançado a nível nacional". "Do Porto responderam quatro artistas e, de Évora, dois, aos quais esperamos também conseguir espaços futuramente", disse ainda.

O Movimento SOS Arte PT foi lançado no início de abril para "resistir", com algumas propostas, aos efeitos da crise provocada pela pandemia da covid-19, em defesa das artes visuais do país.

Os seus promotores envolveram ainda, entre outros, o curador e crítico de arte António Cerveira Pinto e o artista Manuel Casimiro, entre outros profissionais desta área, como Fátima Lambert, Fernando Ribeiro, Patrícia Freire, Fernando Pina e Regina Frank.

Na altura, avançaram com várias propostas, nomeadamente a criação de um fundo de emergência que pudesse reunir financiamento público e privado. No início de junho, inauguraram uma exposição 'online', intitulada "Sem Limites", com 300 obras de 117 artistas, que decorrerá até 30 de setembro.