Salvar o planeta com Jonathan Safran Foer. A angústia serve-se ao jantar

O consumo de carne e outros produtos de origem animal, incluindo queijo e ovos, estimula uma indústria que produz quantidades maciças de gases com efeito de estufa (as estimativas variam, indo dos 7% aos 51% do total). Ao mesmo tempo, provoca desflorestação a uma escala imensa, prejudicando a absorção de dióxido de carbono pela natureza. Ou seja, por junto, é uma das atividades que mais contribui para o aquecimento global. Já sabíamos isto. Se o presente livro se limitasse a repetir o sermão, não deixaria de estar correto, mas seria enfadonho. O sermão é aqui repetido, e até com insistência. Mas está escrito de um modo que se torna bastante digerível, com erudição e talento. E ao ponderar as condições da ação humana num assunto cuja relevância direta para o cidadão individual é geralmente impercetível, o autor acaba por levantar questões de natureza filosófica que são deveras interessantes.

Jonathan Safran Foer, um norte-americano de 48 anos que reside em Brooklyn, tornou-se conhecido com “Está Tudo Iluminado” (2002), um romance autobiográfico em que o passado da sua família na Polónia se interligava com o presente. Em 2009, tinha escrito um livro de não-ficção, “Comer Animais”, onde considerava não só o sofrimento destes — tema em que o filósofo Peter Singer é uma referência indispensável — como os efeitos ambientais da agricultura industrializada e das escolhas individuais de alimentação. Agora retoma o assunto em “Salvar o Planeta Começa ao Pequeno-Almoço”. O título da edição portuguesa é o subtítulo da edição original, cujo título era “We Are the Weather” — nós somos o clima.

