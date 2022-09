O outro lado da Companhia Nacional de Bailado. Para ver de perto

Em 2018, Millicent Hodson e Kenneth Archer — os dois grandes responsáveis pela recriação histórica do bailado polémico “A Sagração da Primavera”, de 1913, com música de Igor Stravinsky e coreografia de Nijinsky — voltaram à Companhia Nacional de Bailado para dirigirem a sua reconstituição para uma nova geração de bailarinos da CNB (já lá tinham estado em 1994, data em que a obra passou a fazer parte do repertório da companhia). A passagem dos dois arqueólogos da dança ficou registada numa conversa em vídeo, onde desmontam muitos dos detalhes desta intrincada peça revolucionária. Este testemunho é um dos documentos-vídeo que a CNB tem vindo a colecionar sob o nome de “Outras Danças” e que está disponível online.

