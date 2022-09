Dentro da Exposição do Mundo Português, uma das grandes obras de propaganda do Estado Novo

A 23 de junho de 1940, abria, em Belém, a Exposição do Mundo Português (EMP). A ideia partira do embaixador Alberto de Oliveira, que, em 1929, incitara o governo a comemorar, com uma exposição histórica, o duplo centenário da Restauração (1640) e da Nacionalidade. No caso desta última, a data escolhida pelo diplomata não era a do Tratado de Zamora (1143) — no qual o rei de Leão reconhecia a independência portuguesa —, mas a de 1140, altura em que Afonso Henriques começara a assinar como Rex.

Nos moldes em que foi realizada, a Exposição do Mundo Português ficou a dever-se, sobretudo, a dois homens, António Ferro, que desde 1933 dirigia o Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), e Duarte Pacheco, ministro das Obras Públicas. Qualquer dos dois estava apostado em modernizar o país e tinha ascendente suficiente sobre Salazar para o levar a “abrir os cordões à bolsa”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.