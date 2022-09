A “beleza terrível” do livro censurado de Herberto Helder

Publicado em maio de 1968, “Apresentação do Rosto” (Ulisseia), de Herberto Helder, foi proibido pela censura dois meses depois. O relatório resumia-se a um único parágrafo que, sem surpresa, dizia mais sobre o censor do que sobre a obra censurada: “Autobiografia do Autor, que é de índole esquerdista, escrito em linguagem surreal e hermética que como obra literária não merceria [sic] qualquer reparo se não apresentasse passagens de grande obscenidade como por exemplo, as que se verificam nas págs. 71, 111, 120, 162, 163, 186, etc.” A maior parte dos 1500 exemplares foram apreendidos e destruídos pela PIDE. Os poucos que sobreviveram atingiram mais tarde altíssimos valores no circuito dos alfarrabistas, não só por serem raros sobreviventes de uma primeira edição obliterada, mas porque Herberto Helder decidiu nunca mais reeditar a obra.

