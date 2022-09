Serralves. Trabalhadores alegam afastamento após denunciarem más práticas laborais

A precariedade que envolve o setor da cultura atracou no Porto. Depois de a Casa da Música ter dispensado, por e-mail, oito assistentes de sala que participaram numa vigília silenciosa, agora a polémica desceu a Avenida da Boavista em direção a Serralves e as represálias parecem ter chegado aos trabalhadores externos permanentes do Serviço Educativo. Falam em censura, retaliação e afastamento de educadores que assinaram uma carta de denúncia e repúdio.

“Nos últimos dias obtivemos informações da Fundação de Serralves que nos levam a temer que possam estar a proceder a um processo de dispensa não assumido dos educadores que denunciaram os incumprimentos éticos ”, pode ler-se num comunicado, subscrito por 20 colaboradores.

“Fomos ainda informados por alguns colegas, contactados por telefone pela coordenadora do SE Artes, que a organização do trabalho da equipa foi profundamente alterado no que diz respeito a atividades de orientação de visitas e oficinas na exposição recentemente inaugurada da Yoko Ono”, denuncia o grupo de trabalhadores, que procurou esclarecimentos que nunca chegaram relativamente às decisões tomadas.

“Em todas as exposições anteriores toda a equipa era chamada a estar presente em reuniões de formação e preparação das exposições orientadas”, contextualizam os protestantes. Algo que dizem não ter acontecido desta vez, com apenas “quatro dos 25 educadores” convocados para atividades relacionadas com a mostra até ao seu encerramento. Ficam assim afastados 21 colaboradores, entre os quais “duas educadoras pagas pela Fundação de Serralves para dar formação à equipa”.

O coletivo de trabalhadores refere que “nas duas reuniões que os representantes dos educadores tiveram com o diretor do Museu [Philippe Vergne], a diretora administrativa e financeira e a coordenadora do SE Artes, foi comunicada a vontade de continuar a contar com os serviços, assim que o museu retomasse a sua atividade”.

Os insurgentes de Serralves consideram que o eventual afastamento por terem tornado públicas “más práticas laborais, atenta contra os direitos fundamentais de manifestação e de denúncia como trabalhadores”.

O documento termina com um apelo a que o Governo “atue perante as represálias e a censura”.

Serralves fala de “calúnias e insinuações da maior gravidade”

Em resposta ao Expresso, a Fundação de Serralves “nega veementemente todas as acusações” a que alude o comunicado. “Não é legítima a utilização desbragada de argumentos falsos, calúnias e insinuações da maior gravidade”, classificando esta postura como uma “forma de confundir a opinião pública”.

A instituição cultural garante que nenhum dos 20 signatários, assim como “nenhum outro prestador de serviços externo”, “foi alvo de represália ou afastado depois de ter denunciado supostos incumprimentos”.

A fundação pinta um cenário bem contrastante: “à medida que a atividade de Serralves vai sendo retomada, vários prestadores de serviços externos, que prestam serviços em várias áreas, têm vindo a ser contactados para a prestação de serviços concretos”.