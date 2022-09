Casa da Música. BE questiona se Rui Moreira vai defender trabalhadores dispensados após ação de protesto

O Bloco de Esquerda enviou um conjunto de perguntas ao presidente da Câmara Municipal do Porto a propósito dos alegados incumprimentos salariais, falsos recibos verdes e sobre a recente polémica dos oito assistentes de sala dispensados, por e-mail, após terem participado numa vigília silenciosa.

O BE pretende que Rui Moreira esclareça se a autarquia tem conhecimento da situação denunciada no baixo-assinado, subscrito por 92 prestadores de serviços da CdM, e do mais recente comunicado que dá conta da dispensa dos oito colaboradores, surpreendidos por e-mail na segunda-feira, meia hora depois de terem participado na manifestação.

O Bloco de Esquerda procura perceber se a Câmara do Porto está “disponível para defender a reversão imediata desta decisão” e se a autarquia vai “diligenciar junto do Governo e do Ministério da Cultura os esforços necessários para que as reparações desta situação sejam efetuadas”.

O BE interroga também se a CMP “considera aceitável que estes trabalhadores não vejam assegurado o seu direito à proteção laboral em face da crise pandémica que vivemos”, além de questionar Rui Moreira se acha aceitável que os mesmos trabalhadores independentes “sejam alvo de represálias, sendo dispensados no seguimento do seu envolvimento em ações de reivindicação dos seus direitos”.

O grupo municipal do Bloco “estranha, aliás, que neste contexto, o próprio representante da Área Metropolitana do Porto no Conselho de Administração da Fundação Casa da Música, Luís Osório, deputado do PSD na Assembleia Municipal, se mantenha igualmente em silêncio face à gravidade da situação”. Nesse sentido, os bloquistas querem saber a posição adotada pelo referido representante no Conselho de Administração da CdM e qual a sua posição relativamente à decisão de dispensar os colaboradores.

As questões já tinham sido levantadas no mês passado pela força partidária, às quais não obteve qualquer resposta, relativamente a uma situação com “contornos preocupantes mas agora significativamente agudizada”.