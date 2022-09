Casa da Música dispensou funcionários que se manifestaram contra precariedade

Esta segunda-feira marcou a reabertura da Casa da Música, com um concerto da Orquestra Barroca às 19h30, mas a celebração do primeiro dia do “novo normal” fez-se acompanhar, meia hora antes, por uma vigília silenciosa que reuniu dezenas de colaboradores, um protesto contra incumprimentos salariais e falsos recibos verdes. Exibiam cartazes que alertavam que “só fachada não faz Casa”, denunciavam que “precários da Casa fazem milagres” e exigiam “Responsabilidade Social, JÁ”. A resposta chegou, ainda no mesmo dia, para alguns deles à caixa de correio eletrónico: “Não será necessária a vossa presença nos concertos anteriormente alocados”.

As represálias fizeram-se sentir, meia hora depois de terminada a vigília, para 13 prestadores de serviços que receberam um e-mail do seu superior hierárquico: “estavam afinal dispensados do trabalho já agendado para junho”, refere o grupo de insurgentes numa nota enviada às redações.

“Juntam-se agora aos técnicos de palco, que trabalham a tempo inteiro na CdM há 15 anos e foram também proscritos. Em comum têm um facto: subscreveram o abaixo-assinado” de 18 abril, subscrito por 92 colaboradores e enviado ao diretor geral da fundação. De acordo com os protestantes, “vários músicos do Coro e da Orquestra Barroca foram chamados a reunir individualmente com o diretor artístico e o coordenador dos agrupamentos, que lhes perguntaram por que tinham assinado o abaixo-assinado”.

Alguns dos signatários acabaram mesmo por retirar os seus nomes da lista, como foi o caso de técnicos “ameaçados explicitamente” pelo seu coordenador. Dois resistiram. “Ficaram dois técnicos de palco que trabalham há 15 anos em situação de falsos recibos verdes, diariamente e muitas vezes com horários desumanos, tendo a totalidade do seu rendimento oriundo da ligação à instituição”, expõem os trabalhadores. “Já estão a sofrer as consequências: não foram chamados para voltar ao trabalho, ao contrário de outros técnicos, também a recibo verde, que já têm estado ao serviço desde maio”, acrescentam.

Fonte da Casa da Música disse ao Expresso "que prestadores de serviços não podem ser dispensados nem despedidos", acrescentando que se tratam de "pessoas que vêm trabalhar quando querem e podem", com as quais se tem de "ver sempre a disponibilidade".

Manifestantes filmados

Os manifestantes dizem também ter sido “surpreendidos por um operador de câmara profissional que se preparava para os filmar” durante a vigília silenciosa “ordeira e legalmente autorizada”. Perguntaram para quem trabalhava: “para a Casa da Música”.

“Não foi autorizado a filmar, mas fê-lo durante a vigília, onde se demorou a registar cada um dos participantes num vídeo a entregar depois aos responsáveis da instituição”, denunciam os precários da CdM. A mesma fonte da sala de espetáculos assevera que a instituição "esteve o dia todo a gravar a higienização e a reabertura".

O caso levou o Bloco de Esquerda a pedir, esta terça-feira, uma audição urgente na Assembleia da República com a Autoridade para as Condições do Trabalho, representantes dos trabalhadores e a administração da Casa da Música devido a alegadas “violações da lei do trabalho e “ofensas aos direitos laborais”. O requerimento foi aprovado por unanimidade na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social.

Para o BE, “trata-se de um conjunto de grosseiras e intoleráveis violações da lei do trabalho, de ofensas graves aos direitos laborais mas também a direitos constitucionais básicos”. O deputado bloquista José Soeiro usou as redes sociais para se pronunciar sobre a situação: “Quando achávamos que não era possível descer mais baixo, eis que a administração da Casa da Música nos mostra que é sempre possível expandir as fronteiras do repugnante”.