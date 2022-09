Uma maratona de 50 horas com o desenho a correr nas mãos

Uma folha em branco marca a largada para uma maratona de 50 horas ininterruptas, percorridas com a grafite, ao ritmo da criatividade, até à meta final: o desenho. A segunda edição da Maratona do Desenho regressa ao ponto de partida, São João da Madeira, e realiza-se no atelier da histórica fábrica de lápis Viarco entre esta sexta-feira e domingo.

A iniciativa — promovida pela cooperativa Artistas de Gaia e com o apoio da autarquia da mesma cidade — “é uma ode ao desenho enquanto esqueleto de outras formas de expressão artística, juntando artistas na realização de desenhos individuais ou a várias mãos, que celebram o simbolismo dos lápis num desafio à técnica com vários materiais”, refere a organização.

O presidente da associação Artistas de Gaia, Agostinho Santos, realça que “com a inovação tecnológica o desenho à mão tende a ser substituído, pelo que é importante convocar os artistas para um encontro com outros, com as devidas medidas de segurança”.

O dirigente destaca igualmente a relevância do espaço onde a Maratona do Desenho se realiza: “Não poderíamos escolher um local mais ajustado do que a Viarco, que produz a ferramenta principal destas criações, que ganham ainda mais expressão em tempos tão carregados de emoção e simbolismos como os que vivemos”.