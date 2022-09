Três terríveis fotografias nos arquivos do Vaticano. Os anos do silêncio na Igreja

Em 10 de outubro de 1941, Pio XII recebeu monsenhor Roncalli, proveniente de Istambul, o qual anotou: “Perguntou-me se o seu silêncio sobre o comportamento do nazismo não é mal interpretado”. A palavra “silêncio” é hoje usada pelos críticos de Pacelli. Ele, porém, já a utilizava durante a guerra, como uma escolha consciente, embora dolorosa. Antes de Roncalli, tinha recebido Luciana Frassati, regressada da Polónia, a qual lhe disse que ele era visto com hostilidade, porque não intervinha a favor dos católicos polacos. O Papa respondeu: “A gratidão não é deste mundo.”

“Delito do silêncio”: era essa a acusação de alguns ambientes católicos polacos para a ausência de uma tomada de posição pelo Vaticano. Em novembro de 1941, foi isso que também assinalou ao Papa o romano don Pirro Scavizzi, que havia viajado pela Polónia e pela Ucrânia, ocupadas pelos alemães, onde presenciara cenas de horror. Falou ao papa da pesada perseguição à Igreja na Polónia: “Gostaríamos de sentir uma tomada de posição ideológica, clara, pública e decisiva”, referiu. Informou-o também sobre os massacres dos judeus. Em outubro de 1942, novamente recebido pelo Papa, após uma outra viagem, calculava que tivessem sido mortos dois milhões de judeus no Leste.

