Durante 65 anos fingiram ser boas amigas. A verdade chegou depois da sobremesa

Este documentário traça a vida de duas nonagenárias canadianas que, durante décadas, mais concretamente 65 anos e meio — são elas que o sublinham diversas vezes — fingiram ser apenas “boas amigas”. E fingiram uma vida inteira, naquela Chicago em que se instalaram debaixo do mesmo teto — até ao dia em que, já na década passada, resolveram sair do armário. Convidaram uma familiar para jantar e, depois da sobremesa, soltaram finalmente o segredo. Há aqui uma estranha intriga de policial porque até então (salvo talvez um casal gay amigo de longa data que surge mais para a frente) ninguém soube o que se passava entre Terry Donahue e Pat Henschel. Fora de casa, elas tratavam-se por “primas”. O grau de parentesco era suficientemente confortável para abafar desconfianças.

“A Secret Love” é a história delas, mas é mais do que isso. É o relato de um preconceito, com segredos outrora considerados indignos e direitos só há muito pouco tempo conquistados. A idade avançada das duas mulheres, quer queiramos quer não, acaba por colocar tudo sob uma perspetiva mais ampla. Neste filme produzido por Ryan Murphy (responsável por séries como “Glee”, “Pose”, “The Politician” ou a mais recente “Hollywood”) e Jason Blum (este associado com frequência ao cinema de terror), lá vamos sabendo, à medida que se vai desenrolando o novelo, que elas se juntaram no distante ano de 1947, por exemplo. Apercebemo-nos então que este “amor secreto” extravasa a sua intimidade e o seu próprio tempo. O que aqui está em causa é um espelho de como a homossexualidade foi encarada na América e, em geral, no Ocidente, da segunda metade do século XX aos nossos dias.

