Portugal, terra de poliglotas. Está tudo na ponta da língua

Ciao! Hello! Salut! Hola! Shalom! Ni hao! Estas são algumas das formas de lhe dizer “olá” em seis dos 7111 idiomas que fazem do nosso mundo um espaço singularmente plural. Acha que são demasiados? Pode complicar a comunicação, principalmente numa era em que ela se quer instantânea? A má notícia, de acordo com o prestigiado compêndio “Ethnologue”, é que metade desses idiomas pode já não existir no próximo século. A boa notícia, com tanto de otimista como de impraticável, é que, no século XIX, Ludwik Zamenhof tinha um sonho: unir a Humanidade sob o desígnio de uma mesma língua franca, por todos os povos entendida.

Chamou Esperanto a essa esperança. O sistema fonético e gramatical, criado artificialmente pelo linguista polaco e cujas bases foram publicadas em 1887, nunca passou de uma utopia etérea, sem raízes no quotidiano, até porque muitos dos seus precursores foram presos e mortos durante a II Guerra Mundial. Ainda assim, a UNESCO estima que, nos quatro cantos do globo, existam 10 milhões de falantes.

