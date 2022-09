Anthony Bourdain: de chef falhado a celebridade improvável a quem o amor não chegou

Muita gente desconhece o facto mas, antes de ser um apresentador célebre, Anthony Bourdain escreveu um livro extraordinário. Foi há 20 anos, e nessa altura ele não passava de um cozinheiro falhado com pose punk rock e dificuldades em pagar a renda. “Kitchen Confidential” (“Cozinha Confidencial” na edição portuguesa) tornou-se um bestseller instantâneo na América e projetou a persona televisiva que haveria de conquistar o mundo gastronómico nos 15 anos seguintes.

Os traços essenciais do livro, obra obrigatória em qualquer biblioteca gastronómica contemporânea, estão também presentes na série documental “Parts Unknown”, gravada entre 2013 e 2018 para a CNN — e que a Netflix vai disponibilizar a partir de 1 de junho. Não que os 104 episódios do programa sejam um retrato televisionado da bibliografia de Bourdain, mas é a mesma forma de olhar o mundo e a vida através da comida ou, se preferirmos, de olhar a comida através da vida e do mundo.

