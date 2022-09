Tiago Guedes entre o bem e o mal

Esta noite, a Sala Online do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, apresenta a versão filmada da peça de teatro “A Matança Ritual de Gorge Mastromas”, numa encenação de Tiago Guedes do texto de Dennis Kelly, de 2013. Tiago Guedes domina todas as linguagens: é realizador de cinema e de televisão, é encenador, já filmou peças de teatro para serem vistas também em ecrã, já adaptou para filme peças que foram escritas e estreadas em teatro — sendo a mais recente “Tristeza e Alegria na Vida das Girafas” (2019). Agora, a experiência é nova: vai mostrar num ecrã uma peça sua que se estreou ao vivo em teatro e que foi filmada a pensar apenas num registo documental.

