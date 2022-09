Julião Sarmento no Museu Nacional de Arte Antiga. À margem do tempo

É uma pequena mostra mas com um espectro temporal de cinco séculos. Comissariada por João Pinharanda, lembra-nos logo no título que é de desenho que se ocupa. Reúne oito papéis de autoria ou atribuição a cinco mestres renascentistas florentinos e quatro papéis e uma tela do artista contemporâneo Julião Sarmento, na pequena Sala do Teto Pintado do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA).

