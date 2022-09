Polémica, polémica, polémica: J.K. Rowling afirma no Twitter que nunca entrou na livraria Lello

Durante anos, milhares de fãs de Harry Potter visitaram a centenária livraria no Porto, fundada em 1906, à procura das famosas escadarias em madeira que teriam inspirado a escritora na descrição das escadarias que davam acesso aos dormitórios em Hogwarts, e se moviam numa ondulação, chamando os alunos da escola de magia a penetrar nas zonas mais interditas do castelo.

Agora defrontaram-se com o surpreendente comentário de J.K. Rowling, a famosa autora de Harry Potter, que escreveu na manhã desta quinta-feira na sua conta do Twitter: "Estava a pensar em colocar uma secção no meu site sobre todas as supostas inspirações e locais de nascimento de Potter", acrescentando: "Nunca visitei esta livraria no Porto. Nunca soube da sua existência! É linda e gostaria de a ter visitado, mas não tem nada a ver com Hogwarts!"

As escadarias da Lello sempre foram a grande atração da livraria, que se tornou um dos espaços icónicos da Invicta e várias vezes figurou na lista das livrarias mais bonitas do mundo, visitada por autores ilustres.

Mito ou não, a verdade é que a ligação ao universo de Harry Potter, trouxe uma fama renovada à Livraria Lello, referida em muitos sites precisamente como o lugar de inspiração para as escadas mágicas de Hogwarts.

J.K Rowling viveu em Portugal entre 1992 e 1993, e a sua ligação à cidade sempre foi referida como o lugar de onde partiu a primeira inspiração para o primeiro livro da saga. Parece que não foram fáceis esses anos, em que Rowling é romanticamente descrita a caminhar pelas ruas da Invicta com o manuscrito "Harry Potter e a Pedra Filosofal", debaixo do braço.

Joanna Rowling, então uma ilustre desconhecida - casada com o jornalista Jorge Abrantes, num casamento que se revelou um fracasso - viera viver para o Porto depois da morte da mãe, em 1991, que lhe terá provocado uma tristeza imensa, e que deu origem ao desenho de Harry Potter, o pequeno feiticeiro que perde os pais ainda bebé. Foi durante este período da sua vivência no Porto que nasceu a sua primeira filha e também a obra que lhe viria a mudar radicalmente a vida.