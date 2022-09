Esta quinta-feira vão ouvir-se gritos de socorro dos artistas portugueses

Esta quinta-feira é dia de vigília pela cultura e pela arte. Os profissionais do sector vão manifestar a sua indignação pelas condições em que vivem atualmente, reivindicar apoios urgentes e imediatos e uma legislação que defina de uma vez por todas o estatuto do artista intermitente. São 15 as cidades, do Norte ao Sul do país e às ilhas, que já aderiram à “manifestação”. Lisboa inicia a vigília às nove da manhã, nas escadarias da Assembleia da República, com turnos de meia hora feitos por oito a dez pessoas. O Porto começa às 14h e a região Centro quer entrar pela noite dentro.

“Há que mostrar ao Ministério da Cultura (MC) que tem de encontrar soluções que se adaptem às nossas formas de trabalhar. É preciso dar voz aos artistas e profissionais da cultura que estão a passar mal, que têm necessidades urgentes e que não têm perspetivas de poder vir a trabalhar já”, afirma ao Expresso Anaísa Raquel, fundadora da Ação pela Cultura 2020 e organizadora da vigília.

Com 39 anos, Anaísa desconta há 21 anos para a Segurança Social e teve de recorrer ao cartão de compras da GDA (Gestão de Direitos de Autor) no valor de 150 a 200 euros, uma das formas encontradas para sobreviver às inúmeras dificuldades que atravessa. “Estamos a registar cada vez mais ações de solidariedade de colegas para colegas, os que têm pouco estão a ajudar os que têm menos”, continua.

A coreógrafa Carlota Lagido, membro da Ação Cooperativista, criada a 14 de abril passado, considera-se “uma privilegiada por estar a receber quase 300 euros da Segurança Social”, à qual recorreu como trabalhadora independente. Esteve três anos seguidos a trabalhar e, com a chegada da pandemia, viu a sua atividade cancelada a 100%. Tem um filho de 12 anos e uma renda para pagar em Lisboa. A maior ajuda chega do companheiro, designer de luz, que conseguiu poupar algum dinheiro e tinha um pé de meia. “Há muita gente no país com muitas dificuldades e sem qualquer apoio ou proteção social”, diz. Carlota Lagido não tem dúvida de que é urgente “uma injeção imediata de uma verba para os profissionais da cultura”, mas bate-se também por uma lei que defina as especificidades das profissões do sector e que lhes atribua um verdadeiro estatuto de intermitência.

Também membro da Ação Cooperativista, David Marques teve a ideia de juntar pessoas que podem ajudar aquelas que mais precisam. Numa folha de Excel lista o nome e contacto daqueles que estão disponíveis para adiantar algum dinheiro, 15 a 30 euros, em compras, cash ou refeições prontas, e faculta aos necessitados esses números de telefone. A ajuda é dada diretamente quando uns contactam os outros. Já há 260 pessoas ajudantes para um número ainda por definir de ajudados. O bailarino e coreógrafo de 34 anos faz este trabalho há um mês e pouco e fê-lo “por impulso ao verificar o estado complicadíssimo em que os profissionais da cultura estavam a cair”. “Quis criar uma rede de apoio para responder às necessidades imediatas”, conta.

Iniciativas como esta estão a multiplicar-se entre associações e movimentos do sector. Há a Palco 13, a Apuro, a Musa, a GDA, a Audiogest, grupos de técnicos... “Analisamos as despesas fixas e os apoios que recebem e fazemos um cálculo, encaminhando as pessoas para apoios alimentares e afins, e disponibilizando entre 150 e 200 euros por pessoa”, explica Rui Spranger, da Apuro, associação cultural e filantrópica.

“Só contamos com os donativos dos associados”, cerca de cem pessoas. “Há pessoas que chegam já com dois meses de renda por pagar, contas da luz e da água também, dívidas acumuladas. Somos uma ajuda, mas uma gota de água. É preciso muito mais”, garante Spranger. A Associação a que pertence vai lançar até ao fim da semana um inquérito para perceber qual o nível de perda de rendimentos dos profissionais e das empresas do sector já contabilizando os apoios da Segurança Social e da Gulbenkian.

“Não contamos com o apoio do Ministério da Cultura porque a linha que foi criada foi tudo menos de emergência. Foi um concurso mal pensado para projetos para o futuro que ainda têm que ser protocolados”, avança. Concorreram 1025 entidades singulares e coletivas, mas das 636 elegíveis só 311 foram apoiadas. Não se sabe porque ficaram de fora, nem porque foram incluídas. Nem se sabe quais foram, pois o MC escusa-se a divulgar a lista.

“Esse concurso extraordinário é poucochinho, o que precisamos é de um apoio com outra escala. Temos um cálculo de que são necessários seis milhões de euros para as estruturas que não têm apoios”, diz Rui Galveias, representante da direção do CENA-STE, sindicatos dos trabalhadores dos espetáculos. “O sector está afogado em dificuldades, são centenas as pessoas que não podem comprar comida, nem ir às compras. Ninguém está a perceber o drama. Se contarmos só com os trabalhadores dos festivais de verão, por exemplo, temos, apenas no NOS Alive, cinco mil pessoas credenciadas por dia a menos. É muita gente que provavelmente vai ter que escolher outra profissão para sobreviver e estamos a destruir know how e qualidade, por absoluta inércia. O MC tem que alterar a legislação para o sector, os profissionais estão muito desprotegidos e com vínculos demasiado precários”, continua o representante sindical.

Está toda a gente a tentar correr contra o tempo, mas as soluções não aparecem. Sem apoios à medida deles, os artistas unem-se amanhã para chamar a atenção sobre eles e pedir o fim dos recibos verdes. “Queremos contratos laborais a curto, médio e longo prazo”, exigem.