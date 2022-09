“Ratazanas e Calendários”, uma exposição sobre animais de companhia

No texto de Sara Graça e Pedro Huet que acompanha a exposição “Ratazanas e Calendários”, e que em grande medida faz parte dela, encontramos a história de uma família que, numa noite de eleições, é tomada pela súbita aparição de um grupo de ratazanas. A literatura absurda do século XX oferece imagens de homens que acordam transformados em insetos (Franz Kafka), outros que vomitam coelhos (Julio Cortázar). Estas fábulas negras não são histórias para assustar as criancinhas mas modelos literários que organizam uma nova forma de verosimilhança, de relação com a realidade. À semelhança do texto que a acompanha, a exposição tem qualquer coisa de fábula patafísica reinventada no espaço.

