Momentos mágicos. Três filmes de Eduardo Breda sobre teatro e dança em Portugal

Em 2012, Mónica Calle deixou o Cais do Sodré (Lisboa), onde a Casa Conveniente existiu durante 20 anos, e foi para a zona J de Chelas. Foi uma mudança radical, do ponto de vista da localização. Mudou para uma zona difícil; mas o Cais do Sodré também tinha sido difícil, principalmente nos primeiros anos. Mudou sem sistema de segurança, se assim se pode dizer. Arranjou um lugar onde faltava tudo; teve de recomeçar a partir do zero. Mas o zero, aqui, não diz respeito nem às pessoas, nem aos colaboradores, nem aos amigos, nem ao trabalho de criação; isso existiu sempre. São destes anos, em Chelas, os espetáculos a que o documentário de Eduardo Breda faz referência — “Os Sete Pecados Mortais”, “A Boa Alma”, “Ensaio para uma Cartografia”. Não são sempre referências diretas; o trabalho de criação artística mistura-se com o trabalho de arranjar os canos e de tentar transformar escombros em qualquer coisa acolhedora, do ponto de vista artístico. “Boa Alma” estreou em 2019, no Temps d’Images.

“Caos Danado” acompanha o processo criativo de “Teoria das 3 Idades”, de Sara Barros Leitão. A atriz, autora e intérprete parte do acervo do Teatro Experimental do Porto, e de um conceito que refere a prática documentalista e de arquivo, as três idades de um documento. Tanto o espetáculo como o documentário constroem um percurso no qual a memória é um dos eixos fundamentais, na maneira como ela funda e estrutura as nossas práticas de vida, e na maneira como ela poderá reconstituir, recriar e inspirar práticas efetivas de criação artística. Estreou em 2018, no FITEI.

