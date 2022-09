Morreu o ator Fred Willard. "Uma Família Muito Moderna" foi um dos últimos projetos

O ator e comediante Fred Willard, considerado um verdadeiro mestre da arte dos sketches, morreu este sábado, aos 86 anos de idade, confirmou a família à imprensa.

De acordo com a filha do ator, em declarações ao "The Hollywood Reporter", o pai morreu "de forma pacífica" e vítima de causas naturais. "Ele continuava sempre em movimento, a trabalhar e a fazer-nos felizes até ao final. Amávamo-lo tanto. Vamos sentir a falta dele para sempre", expressou.

Dono de uma vasta carreira, tanto no pequeno como no grande ecrã, teve um dos seus últimos momentos altos na série "Uma Família Muito Moderna" (cuja última temporada está em exibição no FOX Comedy). Na megaprodução da ABC, Fred Willard interpretava o divertido Frank Dunphy, pai de Phil Dunphy (Ty Burrell).

Desde que a notícia se tornou pública, foram várias as personalidades que lhe prestaram homenagem — e a perda também não foi deixada em branco na página oficial de "Uma Família Muito Moderna". Do elenco, Jesse Tyler Ferguson, que interpretou Mitchell Pritchett, foi um dos que decidiu expressar-se através do Twitter. "Descansa em paz, doce Willard. Serás sempre um verdadeiro original e sinto-me muito honrado por as nossas vidas se terem cruzado. Ninguém chegará sequer perto de substituir a tua genialidade", escreveu.

Entre outros filmes, Fred Willard fez parte dos elencos de "Everybody Loves Raymond", "This Spinal Tap", "Best in Show" e "Anchorman". O ator ficou conhecido pelo seu estilo de improvisar nas atuações, e por se ter especializado em pequenas aparições nas quais se destacava. No filme da Pixar sobre as aventuras do robô 'Wall-e' emprestou a voz ao personagem Shelby Forthright. Fred Willard foi nomeado quatro vezes para os prémios Emmy.