Michelle Obama, a 'pop star' que já é política

Primeiro nasceu a figura, Michelle. Depois veio o retrato em forma de biografia, 400 páginas de memórias publicadas sob o título “Becoming: A Minha História” (ed. Objetiva) que se tornaram um êxito tremendo em todo o mundo. E agora chega o filme, que funciona como complemento, e de certa forma até como making of, do livro que vendeu para cima de dez milhões de cópias. É Michelle Obama desde a infância até à atualidade, após aqueles extraordinários oito anos na Casa Branca em “que a tua vida deixa de ser tua”, como ela às tantas nos conta.

Fruto de uma parceria da Netflix com a Higher Ground Productions — a empresa do casal Obama que também produziu “American Factory”, vencedor em fevereiro do Óscar de Melhor Documentário —, “Becoming: A Minha História” (que partilha o título com o livro) chegou à grelha da Netflix com alguma surpresa. Não estava escalado para esta data, num tempo de pandemia que tem sido particularmente severo para os Estados Unidos. A ideia do feel good movie, lançado como sinal de encorajamento, ganhou aliás um impulso prévio nas redes sociais, quando Michelle acrescentou o seguinte: “É difícil sentirmo-nos seguros ou otimistas nestes dias, mas desejo que, tal como eu, possam encontrar alegria e um pouco de alívio no trabalho da Nadia Hallgren” — realizadora que, de resto, recebeu da antiga primeira-dama os mais rasgados elogios.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.