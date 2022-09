“Quatro Casamentos e um Funeral” Como um filme divertido dos anos 1990 se transformou numa descontraída série de televisão para hoje

Não foi grande o entusiasmo quando se soube do plano de transformar “Quatro Casamentos e um Funeral” numa série. A comédia romântica escrita por Richard Curtis foi um sucesso em 1994 — seguir-se-iam outros como “Notting Hill”, “O Diário de Bridget Jones” ou “O Amor Acontece”, com a participação da portuguesa Lúcia Moniz — mas a história não tinha nada que justificasse um remake. Centrá-lo no início dos anos 90 não fazia sentido e pegar na narrativa original e transpô-la apenas para o presente também não tinha grandes oportunidades para vingar no atual panorama televisivo. Foi aí que a intervenção precoce da multifacetada Mindy Kaling se revelou fundamental.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler