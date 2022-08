Os museus estão fechados mas a arte saiu à rua

Vhils, AkaCorleone, Bordalo II, Odeith, Mais Menos, Add Fuel, Tamara Alves, PichiAvo, Frederico Draw, Daniel Eime, Mário Belém, Felipe Pantone, Wasted Rita... A lista de nomes de artistas que hoje tomam a rua como tela é imensa. A arte urbana está na moda. E eles têm o caminho aberto para pintar. As cidades são a sua fonte de inspiração e o espelho dos seus desejos. Muitos começaram por fazer graffiti, a grande escola para a maioria, outros vêm já de cursos superiores em Arquitetura, Design Gráfico, Belas-Artes e afins. O alento foi o tempo que lhes o deu. Uma história de sucesso com traços fortes em Portugal, sobretudo em Lisboa, onde o boom se deu há pouco mais de dez anos.

No fim de maio de 2010, o projeto Crono dava o grande impulso para que a arte urbana crescesse em qualidade e em número. Alexandre Farto (aka Vhils), Angelo Milano e Pedro Soares Neves organizam o Projeto Crono e a lisboeta esquina da Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Andrade Corvo nunca mais foi a mesma. O coletivo Os Gémeos, oriundo de São Paulo, no Brasil e um dos mais prestigiados autores de arte urbana no mundo (em 2008 foi convidado para pintar a fachada da Tate Modern, em Londres) impõe a cor a um enorme prédio devoluto e desenha nas alturas um palestiniano com uma fisga na mão feita do corpo de um judeu, a atirar uma pedra para o ar. Político e polémico. Ao lado, no mesmo alinhamento de prédios, Blu (Itália) e Sam3 (Espanha) deram o toque final naquele que viria a ser o ponto de viragem da arte urbana em Portugal. As intervenções “permaneceram e geraram um olhar diferente face à street art. Houve uma enorme mediatização, deu-se voz a quem não tinha. E essa passou a ser uma espécie de imagem de marca da cidade”, afirma Pedro Soares Neves.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.