Jeanine Cummins quis contar “uma história em que os migrantes são pessoas”. Acabou a receber ameaças

O que a levou a escrever este livro?

Sempre me interessou o tema da migração e nos EUA temos uma relação pouco saudável com o assunto. De há uns anos para cá, parece haver uma certa empatia por migrantes de locais como Afeganistão e Síria, mas continua a haver um sentimento negativo relativamente aos da América Central e do México. Senti que havia lugar nas prateleiras para que estas histórias tivessem uma abordagem mais íntima, menos superficial. Quis contar uma história em que os migrantes são, apenas, pessoas.

