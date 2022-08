O “lapso de comunicação” da Câmara Municipal de Lisboa que afetou o fado

A 17 de abril, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) informava a comunidade artística e a agência Lusa que iriam abrir candidaturas para apoios diretos a fadistas e casas de fados. Mas não, não iam abrir quaisquer candidaturas para apoio específico ao sector do fado. Havia um “lapso de comunicação”, garante fonte oficial do gabinete de Fernando Medina.

Os apoios, no valor de 250 mil euros estavam disponíveis sim, mas para toda a comunidade artística da cidade, e faziam parte de um bolo de 1,25 milhões que a autarquia disponibilizava num Fundo de Emergência – Vertente de Apoio à Cultura. Esse fundo sim, teria 250 mil euros de apoio imediato, mas para todos os artistas independentes - músicos, atores, encenadores, bailarinos, performers, etc.

Complementarmente, a EGEAC através do Museu do Fado desenvolveu, a partir do dia 14 de abril, uma programação específica com os elencos artísticos residentes nas casas de fado da cidade de Lisboa, com um apoio extra ao seu orçamento no valor de 200 mil euros, também eles incluídos no Fundo de Emergência – Vertente de Apoio à Cultura.

“O museu não tem qualquer linha de apoio, nem sequer tem essa figura no seu objeto social”, garante Sara Pereira, a diretora do Museu do Fado. “O que nós fazemos é programar”, afirma Sara, que especifica os três eixos programáticos em que se desdobra o apoio do Museu aos profissionais do sector: “A Coprodução de documentário de televisão Fique Em Casa… de Fados coproduzido com a RTP, emitido pela RTP1 no passado dia 2 de maio. Uma programação de conversas e fados intitulada Fados da Casa, com os elencos artísticos/profissionais das casas de fado, gravada no Museu do Fado para transmissão nas redes sociais e canais Youtube e Vimeo da Câmara Municipal de Lisboa, EGEAC e Museu do Fado. Neste âmbito encontram-se em fase de produção/edição 117 vídeos gravados no Museu do Fado com os elencos artísticos residentes nas casas de fado históricas e emblemáticas da cidade de Lisboa cuja divulgação terá início a partir desta semana nas nossas redes sociais. E, por fim, a coprodução do programa Fado no Átrio com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, ao abrigo da qual o Museu do Fado assegura a contratação dos 40 artistas que participam no programa”.

Ao abrigo deste programa o Museu do Fado contratou mais de 160 profissionais do sector e envolveu na sua programação as casas de fado emblemáticas da cidade de Lisboa: A Parreirinha de Alfama; A Severa, Adega Machado; Casa de Linhares; Clube do Fado; Fado ao Carmo; Fado em Si; Faia; Forcado; Luso; Maria da Mouraria; Páteo de Alfama; Real Fado; Senhor Vinho; Senhora do Livramento; Taverna del Rey; Timpanas.

Além disso, também o elenco da emblemática Tasca do Chico (Bairro Alto e Alfama) foi envolvido nas gravações do programa no Museu do Fado.

Ao que o Expresso apurou, a comunicação foi feita através da Loja Lisboa Cultura e dizia especificamente que as candidaturas abriam a partir de 20 de abril.

“A CML tem prevista uma dotação a médio prazo para apoios ao fado”, afirma, no entanto, Pedro Sales, responsável pela comunicação da autarquia. “Será um programa de apoio com maior fôlego e vai ter também o contributo da Associação de Turismo de Lisboa”, afiança.