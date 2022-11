Os outros anos dourados de Hollywood. Dentro da nova série de Ryan Murphy

E se um grupo de outsiders tivesse a possibilidade de contar a sua própria história? E se a pessoa com poder para dar luz verde a um novo projeto fosse uma mulher? E se o argumentista fosse um homem negro? E se a heroína fosse uma mulher de cor? E se o ídolo fosse assumidamente gay?” As perguntas de Janet Mock parecem saídas de uma sessão de brainstorming coletivo, e é bem possível que também tenham passado pelas mentes de Ryan Murphy e Ian Brennan quando começaram a escrever “Hollywood”, só que não bastava juntar peças de uma realidade paralela para atingir o sucesso. A equipa, da qual Reilly Smith também fazia parte, sabia disso desde o início.

Por um lado, esta devia ser a história definitiva da capital do cinema (colocá-la no título só aumenta as expectativas de um público sedento por entretenimento). Por outro, era necessário criar uma história capaz de surpreender um mundo que já viu tudo no pequeno e no grande ecrã. A tarefa adivinhava-se complicada, mas o resultado — “uma carta de amor à nossa pequena cidade industrial onde moram os sonhadores, nascem as estrelas e a magia transcende a realidade”, como acrescentou Janet Mock em comunicado — parece sólido. Apesar do esforço por mostrar diferente, também não faltam as clássicas meninas bonitas, como Claire Wood (Samara Weaving). Estavam lá e não podem ser ignoradas.

