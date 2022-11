O grande salto de Nuno Lopes

A consciência de que se está num produto de entretenimento criado para transmissão simultânea em todo o mundo não se ganha de um momento para o outro, mas há momentos específicos em que o clique se dá. “Estávamos a fazer uma leitura com o Álex Pina, e de repente alguém fala sobre uma determinada característica sexual de uma personagem. E aí apercebes-te de que vais ser conhecido mundialmente por isso”, conta Nuno Lopes em entrevista ao Expresso, sem revelar o que está em causa. “O que uma personagem diz aqui em ‘White Lines’ vai poder ser ouvido em todos os países através da Netflix.” A perceção de que se vai ser visto onde nunca se foi começa a assentar, à medida que o processo de habituação a novas formas de trabalhar também se cimenta na mesma proporção.

Gravar 10 episódios em seis meses e com três equipas diferentes a operar em três lugares distintos não está ao alcance de qualquer produção (embora também aqui não sejam revelados orçamentos), mas são estes os alicerces das séries com selo Left Bank Pictures e da Vancouver Media, as produtoras responsáveis por megaproduções como “The Crown” ou “La Casa de Papel” que agora se juntaram para criar “White Lines”. Em causa está o mistério que envolve o aparecimento do corpo de um lendário DJ de Manchester, 20 anos após o seu desaparecimento em Ibiza. É tudo maior do que parece à partida, quando se ouve o chefe de segurança Boxer (Nuno Lopes) logo a abrir o primeiro episódio.

