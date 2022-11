“Mana, Solta a Gata”: Adília Lopes por António Pires. Vale a pena ver de novo

De início aparece um homem, e aparece uma cadeira — “Na sala só havia uma cadeira. E elas eram duas”, diz ele. A cadeira, o homem e o espaço são o início do espetáculo, e são elementos determinantes. O tempo dilata-se, a expectativa está instalada. “...Uma cadeira”; “...elas eram duas”. De uma proposição em aparência tão simples que poderia parecer inócua, surge uma expectativa dramática insuspeitada.

Tudo no homem, o ator Rafael Fonseca, contribui para isso — desde a roupa, uma espécie de trajo de montar, ou de passeio, muito final do século XIX, ou apenas muito conforme ao imaginário dos romances do século passado, ou dos contos de fadas, ou das histórias para crianças, até à sua movimentação, quase coreográfica.

As duas irmãs aparecem muito depois (mas o que é “muito depois” em termos cénico-dramatúrgicos?). Espreitam; esgueiram-se; entram no espaço; entram em cena; entram na história, onde, aliás, já estavam em presença possível, anunciada; “E elas eram duas”.

