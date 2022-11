Nós, por eles. Um livro sobre a forma como Portugal foi visto por estrangeiros

Durante séculos, a visão de quem visitava Portugal era quase invariavelmente negativa, quando não de um sarcasmo misturado com desprezo. A partir do século XVIII, quando a escrita sobre viagens ganhou estatuto de género literário, multiplicaram-se os relatos de quem, deslocando-se ao nosso país, se espantava com o seu atraso civilizacional, os atavismos bárbaros e tristes idiossincrasias, expressão clara de uma decadência coletiva, após a glória histórica vivida no período dos Descobrimentos e perdida logo a seguir.

Parte destas supostas constatações não passavam de equívocos e erros de perspetiva, nascidos de estereótipos que se foram repetindo e reforçando, uma vez que muitos visitantes já traziam na cabeça as ideias feitas dos visitantes anteriores, moldando assim à partida a forma como entendiam e interpretavam o que lhes era dado observar. Em “O Olhar do Outro — Estrangeiros em Portugal: do século XVIII ao século XX”, a socióloga Maria Filomena Mónica procurou entender o modo como esses estereótipos se formaram, de onde vieram, e por que razão se incrustaram durante tanto tempo nos textos sobre o nosso país.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.