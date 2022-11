“Mare Aethiopicum”: o trabalho em curso de Paulo Quintas

Um olhar circular rodando no pequeno espaço da Giefarte notará, primeiro, o ritmo das peças: duas, um díptico, mais duas, aparentemente dois escudos ou dois emblemas com a mesma estrutura figurativa, depois, rodeando a sala, uma, outra e outra, três pinturas, uma branca e as outras azuis, todas com a mesma estrutura de base, depois mais um díptico e, finalmente, três pinturas organizadas como se de um tríptico se tratasse. Silhuetas que se poderiam interpretar como uma cabeça, tal e qual como os dípticos também podem ser cabeças deitadas; num deles, aliás, posso ver, ou adivinhar, um rosto.

Vale a pena olhar para os títulos quer da exposição quer das peças, muito embora com os devidos cuidados; basta lembrar o título da antológica de Paulo Quintas (n. 1966) no Torreão da Cordoaria (2018): “Todos os Títulos Estão Errados”. No caso presente, o título da exposição passou também para os dípticos, reforçando a sugestão figurativa dos mesmos, enquanto as restantes peças participam todas de um nome comum “Volta do Mar Largo”, malgrado as suas evidentes diferenças formais: dois emblemas/escudo, três peças, aparentemente informais, que são três territórios de pintura onde se adivinha uma comum base que podemos entender como suporte, como preparo ou como uma fase inicial da pintura, e três contornos de grande caligrafia, percursos ou gestos domados e repetidos com resultados idênticos.

