Joaquim Caetano, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga: “Este será um museu cada vez mais caduco”

Entramos pela porta de trás. As luzes estão apagadas e só um segurança nos espera. Lá dentro o silêncio incomoda. Joaquim Caetano espera-nos nas águas furtadas do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), onde se esconde o escritório da direção. Em tempo de pandemia e estado de emergência não deixou de ir trabalhar para as Janelas Verdes, em Lisboa, o local que o encantou há 30 anos, quando começou a investigar na casa da pintura que mais lhe interessava. Nessa altura, o museu ainda funcionava como devia ser e andava para a frente. Hoje, apesar do sucesso ser maior, o MNAA já não tem recursos humanos que lhe deem força para continuar. Sem obras, sem tecnologia e sem pessoas ameaça tornar-se cada vez mais caduco. Diretor da casa há um ano, a substituir António Filipe Pimentel e a tentar dar continuidade ao projeto, anseia que a tutela tome a decisão política de repensar a dinâmica do museu. Até lá, entre muitas outras coisas, vai gravando vídeos sobre obras de arte para colocar online durante os tempos da “clausura”.

Um vídeo substitui a obra de arte vista num museu?

Não substitui de todo, nem é essa a nossa intenção ao fazermos pequenos vídeos sobre as nossas peças. Quando pensámos em marcar estes dias de pandemia, ponderámos fazer coisas mais complexas do ponto de vista da montagem e da abordagem das obras e achámos que não fazia sentido propositadamente para não dar essa ideia. Os vídeos funcionam como uma espécie de comunicação permanente para que todos os dias se mantenha a relação entre o museu e o público. São despretensiosos.

