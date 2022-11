Os livros do desassossego de George Steiner

Qual será o mais insólito livro de George Steiner (1929-2020)? Talvez “The Sporting Scene” (1973), reportagem sobre o campeonato do mundo de xadrez, ou a história alternativa “O Transporte para San Cristóbal de A. H.” (1981), ou “Os Livros Que Não Escrevi” (2008), sete ensaios sobre a “sombra activa” de sete livros que ficaram por concretizar.

O mais intrigante destes ensaios apresenta-nos Joseph Needham, biólogo e sinólogo britânico. Em tempos, Steiner foi convidado a escrever uma monografia sobre Needham, que considerava o maior erudito desde Leibniz. Entre as centenas de obras do académico e polímata, encontramos publicações sobre bioquímica, óptica, filosofia da História ou metalurgia, além de 30 volumes dedicados à ciência e civilização chinesas. Steiner admira-o como “um virtuoso da citação”, impressiona-se com as bibliografias intermináveis, as densas notas de rodapé, os mapas, estatísticas, diagramas. É o génio do inventário que Steiner reconhece, e em que se reconhece, mas é mais do que isso. “Ciência e Civilização na China”, diz-nos, só se pode comparar à “Recherche”, de Proust, e nem lhe faltam as mais miríficas personagens (poetas, almirantes, agrónomos, alquimistas, mandarins): “‘CCC’ e a ‘Recherche’ são, segundo creio, os dois actos maiores de rememoração, de reconstrução total do pensamento, da imaginação e da forma activa modernos. As duas ‘arquitecturas do tempo’ mais inclusivas. Ressuscitam um passado fantasmaticamente povoado e entretecido. Resgatam o passado das distorções e injustiças do esquecimento.

