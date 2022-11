Vozes da Rádio revisitam Zeca e “Os Índios da Meia Praia”... e trazem amigos também

É um dos temas mais populares de Zeca Afonso e pinta musicalmente a história dos pescadores de Monte Gordo que, na década de 50 do século passado, se fixaram na Meia Praia, em Lagos, em busca de melhores condições de vida e de trabalho. As casas de colmo, erguidas no areal, valeram-lhes o epíteto de “Índios da Meia Praia” e o nome ficou gravado para sempre no álbum “Com as minhas tamanquinhas”, de 1976.

Em 1994, no projeto "Filhos da Madrugada", de homenagem a Zeca Afonso, "Os Índios da Meia Praia" conheceram nova roupagem, em versão vocal, pelo grupo do Porto "Vozes da Rádio".

Volvidos 26 anos, as "Vozes" desafiaram uma série de músicos portugueses, brasileiros e galegos a recriar a canção de Zeca, e o resultado foi conhecido este sábado, no mais inusitado 25 de Abril alguma vez celebrado.

Rui Veloso, Rita Redshoes, Paulo de Carvalho, Berg, Miguel Guedes, Uxia Senlle, Helena Sarmento, João Gil, Lúcia Moniz e Sérgio Castro são alguns dos nomes que, a partir das suas casas, se juntaram às "Vozes da Rádio" nesta nova versão de "Os Índios da Meia Praia".

Uma forma diferente e original de recordar Zeca Afonso e celebrar a liberdade.