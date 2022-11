40 estrelas da ópera cantam em casa. Hoje, em direto

Em tempos remotos, a expressão at home significava não só que se estava em casa, mas também pronto para receber visitas. A levée da Marechala no I ato de “Der Rosenkavalier” (1911), de Richard Strauss, é um caso extremo dessa disponibilidade no século XVIII. Agora estamos em casa mas não podemos acolher visitas. Com as portas fechadas pelo SARS-CoV-2, o Met abre-se ao mundo para distribuir pelo mundo aquilo que não pode oferecer na Sala de Nova Iorque. Confinadas em várias cidades de 14 países da Europa, África e América do Norte — de Moscovo a Montreal, da Suécia à África do Sul, etc. — cerca de 40 estrelas de ópera de 22 nacionalidades vão provar a plenos pulmões que a arte do canto está viva para nos animar. Quem canta, seus males espanta! Espanta também os males dos ouvintes.

Cancelados os restos das temporadas, Salas de Concerto e Teatros de Ópera têm disponibilizado gratuitamente gravações de dezenas de espetáculos do passado através de streaming pelos seus sítios da internet. Ambicioso e pioneiro como sempre, o Met resolveu ir mais longe e convocar os artistas onde quer que estivessem para unir os melómanos espalhados pelo mundo. O resultado é esta ‘At-Home Gala’ de cerca de três horas que nos chega a casa em pleno 25 de Abril, às 18h. O Met é generoso e abrangente no que respeita a Galas: distingue cantores favoritos quando se retiram e homenageia-os quando celebram os aniversários de prata ou de pérola das respetivas estreias; marca com pompa e circunstância efemérides como a despedida da velha Casa na Broadway e rua 39 em 1966, ou o centenário em 1983. A mais recente, há três anos, festejou os 50 anos (Ouro) em Lincoln Center.

