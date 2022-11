Uma exposição para ver em casa. 14 fotografias, 8 obras, 4 artistas

Raramente uma palavra, esta palavra, fio, terá sido utilizada com tanta propriedade como nesta exposição que não vi, ou que vi, “por um fio”, mediada por 14 fotografias que se referem a oito obras de quatro artistas, todos utilizando suportes bem diferentes: a fotografia, António Júlio Duarte (n. 1965), o papel e o metal, Bruno Cidra (n. 1982), o desenho, Jorge Queiroz (n. 1966), a colagem e a assemblagem, Rui Calçada Bastos (n. 1971).

O fio, nas suas valências diversificadas, como traço, como risco, como linha, como prumo, como aresta é mesmo o fio condutor nas três paredes e no espaço único desta exposição, autor a autor, peça a peça, nas fotografias que nos apresentam: primeiro, uma visão central do espaço, depois, a parede e as peças da esquerda, a seguir, a parede e as peças à direita, sem esquecer as assemblagens centrais, indo até ao pormenor de uma delas uma dupla vertical construída com pincéis unidos por fita-cola erguendo-se a partir de dois solitários (castiçais).

