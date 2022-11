Teatro em casa. “O Criado” de André Murraças

Tudo começa com uma curta novela, publicada em 1948, “The Servant”/“O Criado”, de Robin Maugham (sobrinho do muito mais famoso escritor Somerset Maugham). Tony, Richard e Sally vivem em Londres, num pós-guerra bem educado, com mais ou menos dinheiro, em lugares à beira de virem a tornar-se famosos, caros, trendy. Tony arranja um criado, e inicialmente tudo é maravilhoso; Barrett limpa, arruma, cozinha, na perfeição. Infelizmente, Tony não tarda a cair na teia que Barrett e uma suposta sobrinha vão tecendo em torno do indolente patrão. O fim está à vista, com tudo aquilo que possamos imaginar de dependência, decadência e desagregação — para Tony, claro; os outros desaparecem.

Em 1963, Joseph Losey realizou um filme a partir desta novela, com argumento de Harold Pinter e com Dirk Bogarde no papel de criado. Chamava-se, também, “The Servant” e era uma obra absolutamente notável, que contava ainda com Sarah Miles, Wendy Craig e James Fox no fabuloso conjunto de atores. Robin Maugham parece não ter gostado, mas quem viu o filme dificilmente o esquecerá. A suposta infidelidade de Losey e Pinter ao texto original, se parece algo evidente na letra, não existe, de facto, no espírito e na maneira como o filme recria os mecanismos de predação e dependência que constam da novela.

