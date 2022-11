“Dispatches from Elsewhere”, a série em que Jason Segel fez quase tudo

Gosta de ficções em que não se perde o fio à meada e tudo fica bem arrumado e explicadinho, tintim por tintim? Então o melhor é entrar com cautela em “Dispatches From Elsewhere”, que não tem medo de nos tirar o tapete debaixo dos pés. O canal AMC diz que a nova série de Jason Segel “é para ti, se acreditas que existe algo mais”. Já o próprio Segel, com quem o Expresso falou no último Festival de Berlim, tem uma teoria bem mais concreta do que aquele gancho publicitário. Ele diz que dispensa ficções arrumadas porque sempre se sentiu um underdog, aquele tipo “que é sempre convidado por engano para a festa”. E tem gostado de estar nesse território. Nunca soube o que significa a normalidade — até porque esta, no fundo, “nada tem de interessante”.

Peter, a personagem principal de “Dispatches From Elsewhere” (que Segel interpreta), está numa situação assim. É um quarentão solitário de Filadélfia que trabalha para uma plataforma musical de streaming e que anda com a moral em baixo. A normalidade chateia-o de morte. Só que um dia ele começa a reparar nuns enigmáticos flyers a caminho de sua casa. Arrisca ligar para o número e é convidado a deslocar-se a um determinado sítio a uma determinada hora, longe ainda de perceber se foi convocado para uma seita, uma sociedade secreta, ou para aquilo que depois se vem a descobrir: um jogo em que os participantes interagem entre si sem perceberem exatamente que personagens estão a interpretar e que tarefas têm para cumprir. Assim conhece ele Simone, personagem trans interpretada pela trans Eve Lindley. Já de Richard E. Grant, digamos que é o mestre de cerimónias.

