Anna Calvi: a predadora precisa de presas

Há dois anos, “Hunter”, o terceiro álbum de Anna Calvi, apresentava-se como um manifesto “queer e feminista” sobre o qual abertamente proclamava: “Pretendo ir além do género. Desejo não ter de escolher entre o masculino e o feminino em mim. (...) Ando à caça de alguma coisa — desejo experiências, desejo ação, desejo liberdade sexual, desejo intimidade. (...) Desejo repetir infinitamente as palavras ‘rapariga, rapaz, mulher, homem’ até lhes encontrar os limites, contra a vastidão da experiência humana. Envergo o meu corpo e a minha arte como uma armadura, mas também sei que ser verdadeira para comigo é expor-me a ser ferida.” Após os belíssimos “Anna Calvi” (2011) e “One Breath” (2013), a intenção era, então, oferecer ao mundo algo de “tranquilamente audacioso e provocante, primitivo e belo, vulnerável e forte, o caçador e a presa”. Por essa altura, pouco antes de se apresentar em Lisboa, no Capitólio, tinha-nos confessado que pretendia “criar algo que fosse mais visceral, animal e selvagem e menos cerebral, textos mais imediatos e muito concentrados na ideia de conduzir até ao extremo o contraste entre as sensações de força e poder, de vulnerabilidade e intimidade”, e, através desse gesto, “alcançar a máxima nitidez possível”. Uma nitidez tão grande quanto a do que, num disco “muito mais do corpo do que da cabeça”, explicitamente, propunha: “A nossa cultura está impregnada de fantasmas de mulheres enquanto objetos de caça dos homens. Quis inverter os papéis: a mulher como caçadora que se apodera da sua presa, masculina ou feminina. Basta de tolerância em relação aos limites que, supostamente, definiriam como uma mulher se deve comportar. Por que motivo haveria de aceitá-los apenas por causa da minha anatomia?”

Nesse álbum, além dos músicos com que habitualmente trabalhava — Mally Harpaz, percussão e harmonium, Daniel Maiden, baixo e bateria, John Baggott, teclados —, chamara também a si Adrian Utley (Portishead) e Martyn P. Casey (Bad Seeds). Terá estado aí mesmo a semente do que no novo mini-CD, “Hunted”, foi o plano de ação: pegar em sete canções de “Hunter” (‘Swimming Pool’, ‘Hunter’, ‘Eden’, ‘Away’, ‘Don’t Beat the Girl Out of My Boy’, ‘Wish’ e ‘Indies or Paradise’) e partilhá-las com Julia Holter, Charlotte Gainsbourg, Courtney Barnett e Joe Talbot (Idles), caçados para, por sua vez, as capturarem para si, tendo como ponto de partida takes iniciais ou não publicadas de cada uma delas. Não por serem, necessariamente, melhores ou mais “genuínas”, mas por oferecerem um ponto de partida diferente: “Estive a ouvir diversas versões destas canções que tinha gravado inicialmente. ‘Hunter’ era um disco muito intenso e galvanizante. Desta vez, quis apresentar estas canções numa outra perspetiva, mais serena e vulnerável. Em cada uma das canções, não sinto que uma versão seja mais verdadeira, mais autêntica do que a outra. É apenas uma outra forma de olhar, um outro ângulo sobre o mesmo enredo.”

