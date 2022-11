Agatha Christie, a rainha do crime. O retrato da mais popular escritora britânica

Não, não estavam junto à fronteira, como ela pensava. Tinham saído de Istambul no meio de uma enorme tempestade. Viajaram devagar durante a noite e, de madrugada, por volta das três da manhã, o comboio parou. A explicação não tardou a chegar. Era uma inundação. O comboio estava por isso parado e assim teria de permanecer até que a linha fosse restabelecida. A bordo, os passageiros juntaram-se para beber qualquer coisa quente.

É verdade, poderia ser um excerto de um dos mais famosos livros de Agatha Christie, escrito em 1933. Mas não. Trata-se de uma carta detalhada que a autora inglesa escreveu ao segundo marido, Max Mallowan, dois anos antes de o policial ser editado. “Crime no Expresso do Oriente” não é o único texto a ser influenciado pela vida real da mais lida escritora do século XX. É apenas um exemplo. Nessa carta, o argumento do romance está praticamente descrito, mudam os nomes das personagens, mudam as razões de tal paragem, e falta o mais importante, o assassínio de um dos passageiros. A intriga é construída depois. O desvendar do assassino também. E pode ser que só veja a luz do dia após vários outros policiais serem publicados nos Estados Unidos da América ou em Inglaterra, tal Agatha Christie era prolífera. Escrevia um, dois, três policiais por ano, contos e peças de teatro pelo meio.

